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رئيس هيئة الانتخابات التونسية : نحو 94 % من التونسيين صوتوا بـ نعم للدستور الجديد

Lebanon 24
26-07-2022 | 18:25
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أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أن النتائج الأولية، أظهرت أن 94.6 في المئة صوتوا بنعم في الاستفتاء الدستوري.
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