Advertisement

عربي-دولي

العراق يطالب مجلس الأمن بانسحاب القوات التركية من أراضيه

Lebanon 24
27-07-2022 | 00:30
A-
A+
Doc-P-975032-637944985972741019.jpg
Doc-P-975032-637944985972741019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب العراق خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، بسحب القوات التركية من أراضيه، محذراً من "استمرار السلوك العدواني للجيش التركي".
ودعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين المجلس إلى ممارسة مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين، مؤكداً أهمية إصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية من كامل الأراضي العراقية.
Advertisement

كذلك قال إن " تركيا تتذرع بحجج لا أساس لها مرتبطة بمشكلة داخلية"، وأضاف أن حكومة بلاده "تؤكد على تمسكها بنهج يدعو إلى حل الخلافات المتراكمة".

من جانبها، أكدت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت أمام المجلس، أن أي هجمات على الأراضي العراقية يجب أن تتوقف.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية العراقي، عمل بلاده على استصدار قرار من مجلس الأمن لمساعدته على إخراج حزب العمال الكردستاني من أراضيه.

"تركيا تتذرع"
وقال حسين في مقابلة مع وسائل إعلام محلية إن بلاده ستطالب مجلس الأمن بإصدار قرار يساعد على إخراج حزب العمال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

كما أضاف متحدثاً عن الوجود التركي، "يوجد أكثر من 4 آلاف عنصر تركي محارب ومئة نقطة عسكرية بالأراضي العراقية وقاعدة بعشيقة التي يتواجد فيها الجيش التركي تبعد عن الحدود 100 كم".
وتابع أن "تركيا تقول، إنها تدخل للعراق لمحاربة حزب العمال الذي يهددها وهذا أمر غير قانوني لأن توغلها لا يتم بالاتفاق مع العراق ولا يمكن لتركيا تخطي الحدود العراقية وإدعاء محاربة حزب العمال الكردستاني".

تأتي تصريحات الوزير العراقي بعد إعلان بعثة أيرلندا في الأمم المتحدة، الاثنين، أن أعضاء مجلس الأمن أدانوا في بيان، الهجوم على دهوك بإقليم كردستان العراق، وأكدوا دعمهم لاستقلال وسيادة العراق.

ونشرت بعثة أيرلندا بالأمم المتحدة عبر حسابها على تويتر، البيان الذي حث فيه أعضاء المجلس كافة الدول الأعضاء على التعاون مع الحكومة العراقية وغيرها من السلطات المعنية لدعم التحقيقات، بعد مقتل 9 مدنيين على الأقل، بينهم أطفال في الهجوم.
وعلقت وزارة الخارجية العراقية، على هذا البيان قائلة إن بيان مجلس الأمن يعد الأول من نوعه الذي يدعم موقف العراق. في سياق سلسلة الانتهاكات التركيّة لسيادة وأمن العراق".

نفي تركي
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفى مسؤولية بلاده عن القصف، متهما الإرهابيين بتنفيذ الهجوم للإضرار بالعلاقات التركية العراقية.

وتعرض منتجع جبلي عراقي في دهوك لقصف تركي الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
02:45 | 2022-07-27
02:45 | 2022-07-27
02:45 | 2022-07-27
02:40 | 2022-07-27
02:34 | 2022-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website