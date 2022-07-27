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زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب منطقة لوزون وسط الفلبين

Lebanon 24
27-07-2022 | 02:00
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا قوته 7.1 درجة وقع بالقرب من دولوريس في الفلبين اليوم الأربعاء، وشعر به السكان بقوة في العاصمة مانيلا.
وأضافت هيئة المسح الجيولوجي أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
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فيما ذكرت الهيئة الأميركية أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 11 كيلومترا جنوب شرقي دولوريس.

توقعات بحدوث أضرار
يشار إلى أن الزلزال هز مقاطعة أبرا في جزيرة لوزون عند الساعة 8,43 صباحا (00,43 ت غ)، وقد حذرت وكالة الزلازل المحلية من أنها تتوقع حدوث أضرار.

وكان المرصد الأميركي قد قال في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات.
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