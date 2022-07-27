ماكرون: الغذاء أحد أسلحة الحرب الروسية

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أزمة الغذاء العالمية بأنها أحد "أسلحة الحرب" الروسية خلال زيارة للكاميرون اليوم الثلاثاء، رافضا التلميحات إلى أن العقوبات الغربية هي المسؤولة عن الأزمة تلك.



وقال ماكرون خلال اجتماع مع الجالية الفرنسية في الكاميرون "يلومنا البعض بقول إن العقوبات الأوروبية (على روسيا) هي سبب أزمة الغذاء العالمية، بما في ذلك في أفريقيا. هذا غير صحيح بالمرة".



Advertisement

يشار إلى أن الكاميرون، تعاني مثل الكثير من البلدان النامية، من الزيادات الحادة في أسعار النفط والأسمدة والمواد الغذائية.



وشهدت العاصمة ياوندي الأسبوع الماضي نقصا حادا في الوقود أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة في محطات البنزين.



تزايد انعدام الأمن الغذائي

إلى ذلك، تهدف جولة ماكرون في أفريقيا، والتي تشمل ثلاث دول، إلى تعزيز العلاقات السياسية مع القارة والمساعدة في تعزيز الإنتاج الزراعي وسط تزايد انعدام الأمن الغذائي المرتبط بالحرب في أوكرانيا.



وتجنبت الحكومات الأفريقية إلى حد بعيد الانحياز إلى أحد طرفي الصراع، ورفضت الانضمام إلى حملة التنديد والعقوبات الغربية على روسيا. كما أضاف "صار الغذاء والطاقة من أسلحة الحرب الروسية... يجب أن نساعد القارة الأفريقية على إنتاج المزيد لنفسها".يشار إلى أن الكاميرون، تعاني مثل الكثير من البلدان النامية، من الزيادات الحادة في أسعار النفط والأسمدة والمواد الغذائية.وشهدت العاصمة ياوندي الأسبوع الماضي نقصا حادا في الوقود أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة في محطات البنزين.تزايد انعدام الأمن الغذائيإلى ذلك، تهدف جولة ماكرون في أفريقيا، والتي تشمل ثلاث دول، إلى تعزيز العلاقات السياسية مع القارة والمساعدة في تعزيز الإنتاج الزراعي وسط تزايد انعدام الأمن الغذائي المرتبط بالحرب في أوكرانيا.وتجنبت الحكومات الأفريقية إلى حد بعيد الانحياز إلى أحد طرفي الصراع، ورفضت الانضمام إلى حملة التنديد والعقوبات الغربية على روسيا.

فيما تعتمد الكثير من الدول الأفريقية على الحبوب والطاقة الروسية، كما تشتري الحبوب أيضا من أوكرانيا، وهو ما تعطل بسبب الصراع.



موسكو تنفي مسؤوليتها

وتنفي موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء وتقول إن العقوبات الغربية هي السبب في تباطؤ صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، كما تحمل أوكرانيا المسؤولية لزرعها ألغاما في المنافذ المؤدية إلى موانئها.

وتتزامن الرحلة، وهي الأولى لماكرون في أفريقيا منذ إعادة انتخابه في أبريل نيسان، مع زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر إلى بلدان مختلفة في القارة.



في حين يتوجه ماكرون إلى بنين غدا الأربعاء ثم إلى غينيا بيساو يوم الخميس.