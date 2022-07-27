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البيت الأبيض: بايدن تعافى تقريبا من جميع عوارض كورونا

Lebanon 24
27-07-2022 | 05:00
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أكد طبيب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن تعافى تقريباً من جميع عوارض كورونا، مشيرا إلى أنه أصبح قادراً على استئناف تمارينه اليومية.

وأمس الاثنين، نشر حساب الرئيس الأميركي جو بايدن على تويتر، صورة للرئيس، خلال إجراء اتصالات هاتفية خاصة بالعمل على ما يبدو.
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"أفضل زميل"
وفي التعليق المرفق قال بايدن: "أجري بعض المكالمات هذا الصباح مع أفضل زميل في العمل".

وظهر كلب الرئيس مستلقيا على الأريكة بجانبه، بينما يتحدث بايدن في الهاتف، وعلى ساقيه عدد من الملفات.

يستجيب للعلاج
وحسب تقرير الحالة الصحية الخاصة بالرئيس الأميركي، فإنه يواصل بشكل جيد الاستجابة للعلاج من فيروس كورونا الذي أعلن عن إصابته به قبل أيام، وقد انتهت تقريبا جميع الأعراض، حيث بات لا يعاني من أي ضيق في التنفس، مع بقايا احتقان في الأنف، وبحة بسيطة في الصوت.

الفحوص طبيعية
وأكد طبيب بايدن أن قياسات النبض وضغط الدم وحرارة الجسم ومعدل التنفس الخاصة بالرئيس كلها طبيعية تماما.

وسبق أن رجح طبيب الرئيس بايدن، 79 عاما، إصابته بالمتحور BA.5 من فيروس كورونا.
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