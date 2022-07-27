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عربي-دولي
بايدن أمام اختبار لا مثيل له.. ما هو؟
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
27-07-2022
|
03:30
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بغض النظر عن تسميته، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة أو "الاتفاق النووي الإيراني" في مأزق.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، "منذ أن سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من اتفاقية سلفه باراك أوباما التي أنهت العقوبات الاقتصادية على إيران مقابل قيود مؤقتة على أنشطة إيران النووية، أصبحت الصفقة بمثابة تجربة هر شرودنجر للدبلوماسية - محجوزة في صندوق، لا ميتة ولا حية ولكن في وضع غير محدد. لكن في هذه الأيام، أصبح من الصعب تجاهل الرائحة الكريهة المنبعثة من الصندوق. مع اقتراب إيران من العتبة النووية، يبدو أن الملحمة تقترب من نهايتها. في كانون الأول، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين للصحفيين إن "ما لن نسمح به هو أن تبذل إيران، في الواقع، جهداً غير هادف في المحادثات، بينما تعمل في نفس الوقت على تطوير برنامجها". لم يتم ردع إيران وها هي تبذل جهداً بفرح في المحادثات وتطور برنامجها النووي منذ ذلك الحين. في الأسبوع الماضي، قال رئيس المخابرات البريطانية للصحفيين إن إيران قررت رفض الشروط الأميركية لإعادة الدخول في الصفقة، رغم أنها سعيدة بترك المفاوضات تطول. في الأسبوع الماضي، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن البرنامج النووي الإيراني "يسير إلى الأمام"."
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وتابعت الصحيفة، "حتى أكثر المطلعين تفاؤلاً في واشنطن يفقدون الأمل. وبكلمات رئيس المفاوضين روبرت مالي، "لا يمكنك إحياء جثة ميتة". أحد أسباب ترك المحادثات تطول بشكل غير حاسم لفترة طويلة هو العواقب غير الجذابة للاعتراف بفشلها. يكاد يكون من المؤكد أن النهاية الحاسمة للاتفاق الإيراني ستجبر الإدارة على الاختيار بين قبول إيران مسلحة نوويًا وبدء مواجهة من المرجح أن تتوج بحرب أميركية أخرى في الشرق الأوسط. كلا المسارين من العمل ينطوي على مخاطر وتكاليف كبيرة لا يمكن التنبؤ بها. كان تجنب هذا الخيار القبيح، لأسباب مفهومة، الهدف المركزي لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في المنطقة. لسوء الحظ، لم يكن الوقت في صف الرئيس بايدن. تحركت المفاوضات الإيرانية نحو الفشل حيث أصبح الموقف الدولي للولايات المتحدة أقل أمانًا، واليوم يعد الانهيار الوشيك للاتفاق جزءًا من أزمة عالمية للقوة الأميركية. مع تساقط الصواريخ الروسية على أوديسا ومع تهديد الصين بعواقب وخيمة إذا ذهبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، فإن الإدارة تكافح بالفعل مع وضع دولي أخطر بكثير من أي شيء تتوقعه أو تستعد له. مهما كانت مخاوفهما طويلة المدى بشأن إيران نووية، يبدو أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مهتمان بتشديد التزام إيران بالتحالف المناهض للولايات المتحدة أكثر من اهتمامهما بتسهيل اتفاق من شأنه أن يقلل الضغط على الرئيس الأميركي المحاصر".
وأضافت الصحيفة، "يحتاج الأميركيون إلى رؤية الدفع النووي الإيراني في سياق عالمي. تأتي الأزمة مع طهران في لحظة مفيدة للغاية لروسيا والصين. يأمل خصوم الولايات المتحدة أن الأزمات الجيوسياسية المتزامنة في أوروبا والشرق الأوسط وشرق آسيا سوف تطغى على أميركا المنكوبة والمرهقة. مع انتشار العواقب الاقتصادية لتلك الأزمات في الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، يأمل التعديليون في أن يضعف تماسك أميركا في الداخل والتحالفات في الخارج مع تنامي التهديدات. لمنع ذلك، يحتاج فريق بايدن إلى استعادة الشعور بالردع والحذر للخصوم الذين تمتعوا بفترة طويلة من النجاح. إذا كانت الولايات المتحدة ستطور استجابة فعالة لهذا المزيج من التهديدات الاستراتيجية، فسيتعين على قادتنا السياسيين تجاوز ألعاب توجيه أصابع الاتهام وإلقاء اللوم على مصير خطة العمل الشاملة المشتركة. يمكن للجمهوريين أن يقولوا بعدل إن قرار أوباما بالتوقيع على شيء مهم ومثير للجدل مثل الاتفاق النووي الإيراني دون دعم الحزبين المطلوب للحصول على معاهدة يتم التصديق عليها في مجلس الشيوخ كان خطأً تاريخيًا. يمكن للديمقراطيين الرد بشكل معقول على أن انسحاب ترامب أحادي الجانب جعل كل شيء أسوأ. يمكن ترك هذه الأمور للمؤرخين. السؤال المطروح أمامنا الآن ليس من كان على حق في 2015 أو 2018. بل ما ستفعله الولايات المتحدة بعد ذلك. قال بايدن مرارًا وتكرارًا إن السماح لإيران ببناء أسلحة نووية ليس خيارًا. إذا فشلت إدارته في التمسك بهذا الموقف، فإن العواقب على القوة الأميركية في الشرق الأوسط والعالم ستكون عميقة وربما لا رجعة فيها. إذا هاجمت أميركا المنشآت النووية الإيرانية ووجدت نفسها عالقة في مستنقع شرق أوسطي آخر، فإن التأثيرات في الداخل والخارج ستكون وخيمة أيضًا. ستستغل الصين وروسيا انشغال الولايات المتحدة بالشرق الأوسط لإثارة المشاكل في أماكن أخرى، وسيزداد استقطاب الرأي العام الأميركي".
وختمت الصحيفة، "قلة من الرؤساء واجهوا خيارات سياسية بهذه الصعوبة أو التبعية. من المفهوم إن لم يكن جديرًا بالثناء أن الإدارة أجلت يوم الحساب لفترة طويلة، ولكن مع اشتداد الرائحة الكريهة، يقترب بايدن من أكبر اختبار في حياته المهنية".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عربي-دولي
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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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