هل تستطيع القوات الأوكرانية استعادة خيرسون من روسيا؟

في المرحلة الأولى من الحرب في أوكرانيا، يمكن القول إن السلاح الفاصل كان "البازوكا" البريطانية الصنع المضادة للدبابات NLAW، والذي ساهم في صد القوات الروسية من أطراف كييف. وسيطرت المدفعية الروسية 152 ملمتر على المرحلة الثانية، حيث قصفت المدن وتحولت إلى أنقاض قبل أن تتحرك قواتها البرية تدريجياً.

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وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "لكن الحديث الآن يتمحور حول نقطتين، الأولى مدى تأثير مدفعية صاروخ هيمارس الأميركية الصنع، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية لوقف التقدم الروسي بضرب مستودعات الذخيرة في العمق - 50 وفقًا لوزير دفاع البلاد، أوليكسي ريزنيكوف، والنقطة الثانية، ما إذا كان بإمكانهم تهيئة الظروف للتقدم الناجح نحو خيرسون، إحدى أكبر المدن التي استولى عليها الغزاة. لطالما كانت خيرسون، الذي تم الاستيلاء عليها في أوائل آذار، محط اهتمام الأوكرانيين، حيث حقق المدافعون مكاسب محدودة في الريف بين ميكولايف والمدينة المستهدفة منذ نيسان. ولكن، بمساعدة الأسلحة بعيدة المدى على ما يبدو مع مسافة إطلاق نار فعالة تصل إلى 50 ميلاً (80 كم)، يبدو أن الأوكرانيين يزدادون ثقة. وصرح سيرجي خلان، مساعد الرئيس الإداري لمنطقة خيرسون، للتلفزيون الأوكراني بأنه تم التوصل إلى نقطة تحول، وأن المنطقة "ستتحرر بالتأكيد بحلول أيلول". إنه ادعاء جريء على الأدلة المتاحة، وربما ليس من المستغرب أن رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، تحدث بدلاً من ذلك عن تحرير خيرسون "خطوة بخطوة". يبدو أن صواريخ هيمار - التي تمتلك أوكرانيا 12 منها وأربعة أخرى في طريقها - لها تأثير في السماح لقوات كييف باستهداف أربعة جسور رئيسية تؤدي إلى خيرسون. من الواضح أن المدينة، المعقل الروسي الوحيد غرب نهر دنيبر، معرضة للخطر من الناحية الاستراتيجية إذا تمكنت أوكرانيا من حشد القوة لطرد المحتلين".

وتابعت الصحيفة، "لكن "حكاية الجسور" توضح جزئيًا بعض الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا في استعادة تجمعاتها السكانية. توضح منشورات خلان على وسائل التواصل الاجتماعي أن هدف أوكرانيا ليس تدمير الجسور الرئيسية، في هذه الحالة جسر دريف عبر نهر إينهوليتس شرق المدينة، بل إتلافها لدرجة عدم تمكن الروس من نقل المعدات الثقيلة عبرها. يريد الجيش الأوكراني ضمان استمرار وصول الإمدادات الغذائية إلى المدينة، وأضاف خلان، أن القوات المسلحة في البلاد "ستفعل كل ما في وسعها لعدم تدمير الهيكل". قد يكون هذا توازنًا صعبًا لتحقيقه، حتى أنه يسمح بدرجة أكبر من دقة الهيمار - ولكن الأهم من ذلك أنه يكشف عن قيد رئيسي على قدرة الأوكرانيين على الرد. أقر المسؤولون الروس، وفقًا لوكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، بأضرار لحقت بجسر آخر من الجسور الرئيسية، بالقرب من محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، عبر نهر دنيبر، على بعد حوالي 40 ميلاً إلى الشرق من خيرسون. قال الروس إن الأضرار جاءت من مدفعية هيمارس الصاروخية، لكن وكالة الأنباء بعد فترة وجيزة نشرت صوراً تظهر العمال على ما يبدو وهم يملأون حفرة في الطريق".

وأضافت الصحيفة، "إذا كان قطع المدينة عن طريق تدمير الجسور يمثل تحديًا، فإن الاستيلاء عليها، نظرًا لوجود بقية السكان المدنيين، سيكون أكثر صعوبة. أظهرت روسيا أنها مستعدة لتدمير مدن مثل ماريوبول وسيفيرودونيتسك قبل الاستيلاء عليها. لكن بالنسبة لأوكرانيا، الساعية إلى تحرير أراضيها، من الواضح أن هذا ليس خيارًا. قد يكون طرد الروس أمرًا صعبًا إذا اختاروا البقاء في المدينة نفسها. كما أنه ليس من الواضح أن وصول سلاح واحد بعيد المدى يمكن أن يهيئ الظروف لتقدم شامل أسرع. لا يوجد لدى أوكرانيا قوة جوية هادفة متاحة، لذلك يجب أن تعتمد على تجميع عدد كبير من القوات البرية ضد العدو الذي سيطر على المدينة منذ ما يقرب من خمسة أشهر. في غضون ذلك، تستمر الإمدادات الغربية في الوصول تدريجيًا ولكن ليس بالكمية الكافية التي تحتاجها أوكرانيا. وقال ريزنيكوف يوم الاثنين إن أول ثلاث من أصل 15 بندقية مدفعية متحركة من طراز جيبارد وعدت بها ألمانيا في نيسان وصلت إلى أوكرانيا وإنه يأمل في تسلم عشرات دبابات ليوبارد قريبًا - على الأرجح من إسبانيا. قد يساعد العرض المتزايد أوكرانيا على قلب التوازن في جزء واحد من الجبهة، ولكن حتى الآن لا يوجد دليل على أن المدافعين يمكنهم تحقيق اختراق".

وختمت الصحيفة، "بعد أربعة أشهر من التقدم الروسي التدريجي في الشرق والجنوب، يبدو أن وصول هيمار والمدفعية الصاروخية قد قلب الميزان العسكري نحو التوازن. لكن ليس من الواضح بعد أن الغزاة يمكن دحرهم: ربما لا عجب إذن أن خلان اقترح بتفاؤل أن أفضل خيار للروس هو تسليم خيرسون طواعية".