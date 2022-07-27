محامي قاتل نيرة أشرف يكشف عن تلقي موكله إتصالات داعمة له... وهذا ما طلبه

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بعد طلب المحكمة بث تنفيذ حكم إعدام الطالب محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف نحراً، على الهواء لتحقيق "الردع العام المبتغى"، كرر أحمد حمد، محامي الجاني، الحديث عن تلقيه العديد من الاتصالات من شخصيات مرموقة متعاطفة مع موكله داخل وخارج مصر لدعم القضية.ولفت إلى أنه طالب بعرض محمد عادل على الطب الشرعي للكشف على قواه العقلية وحالته النفسية، وما به من إصابات.