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هل يتولى بوريس جونسون منصب الأمين العام القادم لـ"الناتو"؟

Lebanon 24
27-07-2022 | 06:30
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بعد تنحيه من رئاسة الحكومة البريطانية إثر سلسلة كبيرة من الاستقالات داخل حكومته في بداية الشهر الجاري، من المتوقع أن يصبح رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، الأمين العام القادم لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفق ما أعلنت صحيفة "تلغراف" البريطانية.
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وذكرت الصحيفة في مقال، أن نواب البرلمان الأوكراني وحزب المحافظين يدعمون فكرة أن يكون جونسون مرشحا محتملا لهذا المنصب على الرغم من أن المشككين يشيرون إلى أنه من المحتمل أن تعارض فرنسا ذلك وتستخدم حق النقض.

هذا ويحظى بوريس جونسون بدعم من قبل كبار المحافظين ليكون الأمين العام القادم لحلف شمال الأطلسي، عندما يصبح المنصب الرفيع المستوى هذا شاغرا، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يتنحى الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في أيلول من العام المقبل.
 
 
(العربية)
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