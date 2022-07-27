وزير إيراني يتحدّث عن تنفيذ عمليات ناجحة ضدّ إسرائيل في الأشهر الأخيرة... ماذا قال؟

كشف وزير الأمن والاستخبارات في إيران، إسماعيل خطيب، عن عمليات إيرانية ناجحة ضدّ اسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.



وقال خطيب: "خلال الأشهر الأخيرة، وبالإضافة إلى مواجهة مؤامرات الكيان الصهيوني، تمكنا أيضا من تنفيذ عدد من العمليات الناجحة ضدّ هذا الكيان، وهذا يظهر القوة الأمنية للجمهورية الإسلامية وقوات الأمن الإيرانية". إلا أنه لم يكشف طبيعة هذه العمليات.

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(روسيا اليوم)