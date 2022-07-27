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أضعف جوازات السفر للعام 2022... تعرفوا عليها

Lebanon 24
27-07-2022 | 07:30
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نشر موقع "cnbcarabiatv" قائمة تظهر أضعف جوازات السفر في العالم للعام 2022، التفاصيل في الصورة المرفقة:
 
 
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