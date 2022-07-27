وزنه 23 طناً... حطام صاروخ سيسقط على الارض في هذا التاريخ!

أعلنت بكين أنها "تتعقب بشكل دقيق" بقايا حطام صاروخها الضخم (Long March-5B) التي تزن 23 طناً وتتجه إلى الأرض بسرعة كبيرة بعد خروجها عن السيطرة.



ومن المتوقع أن يسقط الحطام الذي يزن 23 طناً، على الأرض في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقاً لقيادة الفضاء الأميركية، التي تتعقب مسار الصاروخ.

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(الشرق)