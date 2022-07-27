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عربي-دولي

وزنه 23 طناً... حطام صاروخ سيسقط على الارض في هذا التاريخ!

Lebanon 24
27-07-2022 | 07:14
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أعلنت بكين أنها "تتعقب بشكل دقيق" بقايا حطام صاروخها الضخم (Long March-5B) التي تزن 23 طناً وتتجه إلى الأرض بسرعة كبيرة بعد خروجها عن السيطرة.

ومن المتوقع أن يسقط الحطام الذي يزن 23 طناً، على الأرض في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقاً لقيادة الفضاء الأميركية، التي تتعقب مسار الصاروخ.
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(الشرق)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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