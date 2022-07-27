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زلزال قوي يضرب شمال الفلبين

Lebanon 24
27-07-2022 | 08:30
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لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب العشرات في شمال الفلبين، إثر زلزال قوي ضرب المنطقة، تبعته انهيارات أرضية، وألحق أضرارا بمبان وكنائس عديدة.

وفي التفاصيل، أوضح ريناتو سوليدوم، رئيس المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن "الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات كان مركزه في مقاطعة أبرا الجبلية"، حيث تصدعت جدران كثير من المباني، وانهار بعضها في أبرا.
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وأصدر الصليب الأحمر صورة لمبنى مائل نحو طريق مغطى بالحطام في ابرا، مشكل من ثلاثة طوابق.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بمقياس ريختر، وأنه كان على عمق 10 كيلومترات.

كما أظهر مقطع مسجل مصور التقطه شاهد أجزاء من برج كنيسة حجري قديم يتصدع ثم ينهار تماما وسط سحابة من الغبار، وفق ما ذكرت "أسوشيتد برس".


(روسيا اليوم)
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