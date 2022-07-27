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أوكرانيا تستأنف تصدير الحبوب من موانئها

Lebanon 24
27-07-2022 | 09:00
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أعلنت أوكرانيا، يوم الأربعاء، استئناف عمليات تصدير الحبوب من موانئها، بعد توقفها جرّاء العملية العسكرية الروسية.

وقالت البحرية الأوكرانية، إن المرافئ المحددة لتصدير الحبوب "استأنفت عملها".

وأضافت البحرية الأوكرانية على تطبيق "تلغرام": "في إطار توقيع اتفاق حول فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب، استأنفت موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني (بيفديني) العمل"، وفقما نقلت "فرانس برس".
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ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، افتتاح مركز تنسيق العمليات الخاصة بتصدير الحبوب الأوكرانية بإشراف الأمم المتحدة.
 
 
(سكاي نيوز)
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