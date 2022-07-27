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قذف موكب سياسي بالبيض في هذه الدولة!

Lebanon 24
27-07-2022 | 09:30
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قام مواطن بولندي بقذف موكب نائب رئيس وزراء بلاده، ياروسلاف كاتشينسكى، بالبيض احتجاحا على نهج الحكومة في رفع سقف المدفوعات التي ينبغي على المواطنين تسديدها لقاء الخدمات.

وأظهر مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل لحظة إقدام الشخص على رمي الموكب بالبيض في مدينة غنيزنو في وسط غرب بولندا، وتم إيقافه من السلطات المختصة وتغريمه أكثر من ألف دولار.
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(روسيا اليوم)

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