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تحذير صيني لأميركا... ما علاقة تايوان؟

Lebanon 24
27-07-2022 | 09:30
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حذّرت الصين من أن واشنطن "ستتحمل العواقب" إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان مع تصاعد التوتر بين البلدين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي دوري: "إذا مضت الولايات المتحدة قدما في زيارة تايوان، فإن الجانب الأميركي سيتحمل كل العواقب المترتبة على ذلك، إذ تعتبر بكين أن تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين".
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وأضاف "نحن نعارض بشدة زيارة بيلوسي لتايوان"، وفقما نقلت وكالة "فرانس برس".
 
 
(سكاي نيوز)
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