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لأول مرة في بنغازي.. اجتماع رئيسي أركان شرق وغرب ليبيا

Lebanon 24
27-07-2022 | 14:30
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تجتمع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، اليوم الأربعاء، في مدينة بنغازي شرق البلاد برئاسة رئيسي الأركان بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد، ونظيره بالجيش الليبي عبد الرزاق الناظوري، في خطوة قد تقود إلى توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.
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وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن هذا الاجتماع الذي يجرى لأول مرة في مدينة بنغازي وستحضره قيادات عسكرية من الطرفين، هو تكملة للقاءات سابقة جمعت الطرفين، ويهدف لاستكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية وتنفيذ اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار وما انبثق عنه من بنود تتعلق بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة.

يأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع من لقاء مماثل في العاصمة طرابلس، اتفق خلاله رئيسا أركان الشرق والغرب الليبي على تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية، وكذلك وضع برامج تدريب مشتركة والتنسيق في الأعمال، إلى جانب تفعيل القوة المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق وقف إطلاق النار.

هذا التقارب العسكري بين الشرق والغرب لقي ردود فعل إيجابية من القوى السياسية المحلية والدولية والأمم المتحدة، خاصة أنه يعد أهم تقدم باتجاه توحيد ليبيا ومؤسساتها، خاصة المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تعيش على وقع انقسام منذ أكثر من 7 سنوات بين ميليشيات مسلحة وكتائب عسكرية متنافسة وأجهزة أمنية في الغرب الليبي، وجيش موحد في شرق البلاد، انعكس سلبا على الوضع الأمني في ليبيا.
 
 
(العربية)
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