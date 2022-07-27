"طالبان" تقوم بتجميع روبوت قتالي مجهز ببندقية آلية

نشرت حركة "طالبان" الأفغانية فيديو لروبوت قتالي مجهز ببندقية آلية.



ويظهر الفيديو عربة صغيرة يمكن التحكم فيها عن بعد، وهي عبارة عن مدفع رشاش كلاشنيكوف مثبت على هيكل مجنزر صغير.



كذلك تم تجهيز العربة بكاميرا للرؤية الليلية وجهاز تحكم عن بعد.

(روسيا اليوم)