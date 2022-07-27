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الجيش الأميركي سينشر قوات إضافية في المحيطين الهندي والهادئ... ما السبب؟

Lebanon 24
27-07-2022 | 11:30
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نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم أن الجيش الأميركي سينشر قوات إضافية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في حال سافرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقالت بهذا الشأن إن "المسؤولين الرسميين أبلغوا وكالة أسوشيتد برس أنه إذا سافرت بيلوسي إلى تايوان، وهو أمر غير مؤكد حتى الآن، فإن الجيش سيكثف نشر القوات في المحيطين الهندي والهادئ".
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(روسيا اليوم)
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