إصابة 3 من كبار مستشاري لابيد بفيروس "كورونا"... من هم؟

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن ثلاثة من كبار مستشاريه ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.وقال المكتب أن المصابين هم: مستشار الأمن القومي إيال هولاتا، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء جيلي هوشنر، والمتحدث باسمه روي كونكول، مشيرا إلى أن جميعهم يخضعون حاليا للحجر الصحي.