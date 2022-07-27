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عربي-دولي

إصابة 3 من كبار مستشاري لابيد بفيروس "كورونا"... من هم؟

Lebanon 24
27-07-2022 | 13:00
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن ثلاثة من كبار مستشاريه ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال المكتب أن المصابين هم: مستشار الأمن القومي إيال هولاتا، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء جيلي هوشنر، والمتحدث باسمه روي كونكول، مشيرا إلى أن جميعهم يخضعون حاليا للحجر الصحي.
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(روسيا اليوم)
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