قتلى في هجوم انتحاري جنوب الصومال

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قُتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم مسؤول محلي كبير، الأربعاء، في ماركا جنوب الصومال، بهجوم انتحاري قرب مبنى حكومي، حسبما أفادت الشرطة وشهود عيان.وأعلنت "حركة الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى استهداف عبد الله علي أحمد وافو محافظ منطقة ماركا الواقعة في منطقة شبيلي السفلى على بعد حوالى 100 كيلومتر جنوبي مقديشو.وقال إبراهيم علي الضابط في شرطة ماركا لوكالة "فرانس برس" إن "المحافظ عبد الله وافو قُتل في انفجار مع ثمانية أشخاص آخرين معظمهم من أفراد الأمن"، مضيفا أن "الشرطة لا تزال تحقّق في الحادث لكن هناك مؤشرات على أن انتحاريا نفّذ الهجوم القاتل".وأشار إلى أن "الهجوم وقع أمام مكتب إدارة مقاطعة ماركا حيث كان المحافظ يتحدث إلى الناس".وأكد شهود عيان لـ"فرانس برس" أن الانتحاري الذي كان يرتدي ملابس مدنية، اقترب من المحافظ قبل أن يفجّر نفسه.