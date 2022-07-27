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الخارجية الروسية: ألمانيا والاتحاد الأوروبي دمروا التعاون في مجال الطاقة مع روسيا

Lebanon 24
27-07-2022 | 15:00
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أكد نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف أن التحالف الألماني الحاكم مع الاتحاد الأوروبي دمروا بشكل متعمد أسس التعاون في مجال الطاقة مع روسيا.
 
ورد نيتشايف على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز بأن روسيا ليست موردا موثوقا للغاز، قائلا: "مثل هذه المزاعم السخيفة والاتهامات التي لا أساس لها ضد روسيا" من قبل السلطات الألمانية ليست مفاجئة. "لسوء الحظ، مثل هذه الاتهامات يتم التعبير عنها من قبلهم يوميا، كما لو لم يكن الجانب الألماني نفسه هو الذي دمر بشكل منهجي ومتعمد، جنبا إلى جنب مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل في الاتحاد الأوروبي، أسس التعاون في مجال الطاقة روسيا".
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وأشار إلى أن حكومة شولتز تواصل تزويد القوات الأوكرانية بأسلحة من إنتاج ألماني وسوفيتي، والتي يستخدمها النازيون الأوكرانيين لإطلاق النار على الأحياء السكنية والمنشآت المدنية.
 
(روسيا اليوم)
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