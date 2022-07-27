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الدفاع الروسية تطلق خط العبارات "يسك ماريوبول"

Lebanon 24
27-07-2022 | 15:30
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أطلقت الدفاع الروسية خط العبارة "يسك ماريوبول" وسيتم استخدام ذلك لتوصيل الشحنات المختلفة اللازمة لاستعادة البنية التحتية لماريوبول والمناطق الأخرى في دونيتسك ولوغانسك. 

ويمكن أن تحمل العبارة ما يصل إلى 700 طن من البضائع، بما في ذلك ما يصل إلى 20 شاحنة وأكثر من 130 راكبا.
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ومن المفترض أن تقوم العبارة برحلة واحدة ذهابا وإيابا يوميا. 
 
 
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