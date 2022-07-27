انقطاع المياه عن دونيتسك وياسينوفاتايا وماكيفكا جراء القصف الأوكراني

قال أليكسي كوليمزين عمدة مدينة دونيتسك يوم الأربعاء إن إمدادات المياه في دونيتسك وياسينوفاتايا وماكيفكا توقفت جراء قصف القوات الأوكرانية.



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وتواصل القوات الأوكرانية قصف دونيتسك منذ صباح الأربعاء. وقال كوليمزين: "وفقا لمؤسسة المياه بالمدينة، فإنه نتيجة للأعمال العدائية، توقفت محطة التنقية في فيرخنيكالميوسكايا تم تعليق إمدادات المياه إلى دونيتسك وياسينوفاتايا وماكيفكا".وتواصل القوات الأوكرانية قصف دونيتسك منذ صباح الأربعاء.

(روسيا اليوم)