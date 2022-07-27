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انقطاع المياه عن دونيتسك وياسينوفاتايا وماكيفكا جراء القصف الأوكراني

Lebanon 24
27-07-2022 | 16:30
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قال أليكسي كوليمزين عمدة مدينة دونيتسك يوم الأربعاء إن إمدادات المياه في دونيتسك وياسينوفاتايا وماكيفكا توقفت جراء قصف القوات الأوكرانية.
 
وقال كوليمزين: "وفقا لمؤسسة المياه بالمدينة، فإنه نتيجة للأعمال العدائية، توقفت محطة التنقية في فيرخنيكالميوسكايا تم تعليق إمدادات المياه إلى دونيتسك وياسينوفاتايا وماكيفكا".
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وتواصل القوات الأوكرانية قصف دونيتسك منذ صباح الأربعاء. 
 
(روسيا اليوم)
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