رصد طائرة استطلاع تابعة للناتو بالقرب من الحدود الروسية

اقتربت طائرات استطلاع استراتيجي تابعة لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" من الحدود الروسية، بحسب بيانات خدمة تتبع الطائرات "Flightradar24".

وأقلعت طائرة استطلاع من طراز "بوينغ أرسي-135" من قاعدة ميلدنهال الجوية في المملكة المتحدة صباح أمس الثلاثاء 26 تموز واتجهت شمالًا. في الفترة من 15:30 إلى 16:40 بتوقيت موسكو، حلقت الطائرة حول المنطقة بالقرب من منطقة مورمانسك وأرخبيل نوفايا زيمليا وأوكروغ نينيتس.

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وبحسب موقع "Avia Pro" الروسي، حلقت طائرة الاستطلاع على طول مسار 44 كم من الحدود الروسية.

وتم خلال الرحلة إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال، مما يشير إلى محاولة الطاقم إخفاء مكان تواجدهم.

يذكر أن جمهورية لوغانسك الشعبية أفادت في كانون الثاني الماضي بأن رحلات طائرات الاستطلاع من الولايات المتحدة وبريطانيا تم رصدها بانتظام فوق أوكرانيا، فيما انخفض نشاط الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وفي 31 كانون الأول 2021، حلقت طائرة تجسس أميركية فوق أوكرانيا. حيث تمت الرحلة قبل وقت قصير من المحادثة بين الرئيسين الروسي والأميركي فلاديمير بوتين وجو بايدن.