واشنطن تراجع المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق الإيراني

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بدأت الولايات المتحدة دراسة مقترحات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أجل إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني واختتام 15 شهراً من المفاوضات المكثفة، في حين أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان مباحثات مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد تناولت ملفات ثنائية ودولية.كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن الولايات المتحدة تراجع التغييرات المقترحة في المسودة التي قدّمها الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بإحياء "الاتفاق النووي" المبرم عام 2015 مع إيران.وقال برايس في مؤتمر ليل الثلاثاء ـ الأربعاء: "سنبلغ أوروبا قريباً بالنتائج مباشرة". وأضاف أن المسودة التي قدّمها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى واشنطن وطهران ودول أخرى أعضاء في الاتفاق النووي، تستند بشكل أساسي إلى الاتفاق نفسه الذي تم إعداده منذ آذار، عندما توقّفت المفاوضات غير المباشرة بين الأميركيين والإيرانيين في فيينا. وأكد المتحدث أن إحياء الاتفاق لا يزال یصبّ في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، لكن هذه الفرصة ليست بلا حدود.وأعرب برايس عن أمله في أن تنتهز إيران الفرصة التي كانت موجودة منذ فترة طويلة، وتتخذ القرار في النهاية.وبينما تواصل إيران القول إن بعض مطالبها لم تؤخذ بالاعتبار في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، صرح بوريل، في مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز، أمس الأول، بأن فرصة تقديم المزيد من التنازلات المهمة قد نفدت. وأشار إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ "قرارات سياسية سريعة" لإنهاء المفاوضات التي بدأت قبل 15 شهرا، والعودة على الفور بشكل كامل إلى الاتفاق النووي المقيّد لأنشطة طهران الذرية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة عليها.وأضاف: "لقد طرحت الآن نصّاً على الطاولة يتناول رفع العقوبات بالتفصیل، إضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لإحياء اتفاق 2015".وتزامن ذلك مع تأكيد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أمس، أن عائدات تصدير الغاز الإيراني خلال الأشهر الأربعة الماضية بلغت نحو 4 مليارات دولار، وهو ما يعادل تقريباً إيرادات العام السابق بأكمله.وأمس الأول، تحدثت تقارير إيرانية رسمية عن زيادة تعادل 5 أضعاف في عائدت البلاد من صادرات النفط. وتشير تلك التصريحات، التي لم تتضمن، على خلاف العادة، الإشادة بجهود إيرانية للالتفاف على العقوبات الأميركية» إلى انفراجة غير معلنة بتخفيف القيود على إمدادات طهران من المحروقات.وفي خطوة قد تؤشر إلى انفراجة بملف تبادل السجناء بين طهران والقوى الغربية، أفرجت إيران بكفالة عن خبير البيئة البريطاني ـ الإيراني، مراد طاهباز، المتهم بارتكاب مخالفات أمنية أمس.ونقل عن المحامي حجة كرماني قوله: "أطلق سراح طاهباز بكفالة وبسوار إلكتروني». ويحمل طاهباز الجنسية الأميركية أيضاً".