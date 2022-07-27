حرب أوكرانيا تصل للفضاء وأكبر محطة طاقة بيد فاغنر

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مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا منذ شباط الماضي، ووصول تبعاتها أخيراً الى الفضاء، أعلنت كييف، استئناف عمليات تصدير الحبوب من موانئها، بعد توقفها جرّاء هذه الحرب.يبدو أن توابع الغزو الروسي لأوكرانيا وصل إلى الفضاء، مع إعلان موسكو عزمها أنها ستنهي التراماتها تجاه محطة الفضاء الدولية في نهاية عام 2024، عوضاً عن 2030.وكان الرئيس الجديد لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روسكوزموس" يوري بوريسوف، أعلن أمس الأول، في حديثه للرئيس فلاديمير بوتين وعبر تصريحات نشرها الكرملين، أن "وكالته قررت أن تغادر محطة الفضاء الدولية بحلول ذلك التاريخ"، قائلاً: "بالطبع، سنفي بكل التزاماتنا لشركائنا، لكن اتُّخذ قرار مغادرة هذه المحطة بعد عام 2024"، في حين ردّ بوتين بقوله إن "هذا أمر جيد".وكان جرى إطلاق محطة الفضاء الدولية عام 1998، وهي مأهولة باستمرار منذ تشرين الثاني 2000 بموجب شراكة تقودها الولايات المتحدة وروسيا وتضم أيضا كندا واليابان و11 دولة أوروبية.وفي المقابل، قال مدير إدارة الطيران والفضاء الأميركية، بيل نيلسون، إن "ناسا لم تكن على علم بقرارات أي من الشركاء"، مؤكدا أن "الوكالة الأميركية لا تزال مع ذلك"، ملتزمة بالتشغيل الآمن لمحطة الفضاء الدولية حتى 2030".بدوره، أعلن البيت الأبيض، أنه يدرس خيارات لتخفيف أثر ذلك الانسحاب المحتمل.كما صرّحت وزارة الخارجية الأميركية بأنها أصيبت بالدهشة من إعلان روسيا، ووصفته بأنه "تطور مؤسف".ميدانياً، ذكرت مواقع إخبارية للانفصاليين الموالين لموسكو شرقي أوكرانيا، أن مسلحين روساً ينتمون لمرتزقة شركة "فاغنز"، سيطروا على محطة فولهيرسكا، وهي ثاني أكبر محطة للطاقة في أوكرانيا تعمل بالفحم وتقع شرق البلاد.ونشرت المواقع الإخبارية في منطقة دونيتسك صوراً تظهر مرتزقة "فاغنر" أمام المبنى الإداري لمحطة فولهيرسكا، التي تبعد مسافة 50 كيلومتراً شمال شرقي مدينة دونيتسك.وفي جبهة خيرسون الجنوبية، أعلن الجيش الأوكراني، أمس، أن قواته جدّدت قصف جسر أنتونوف، أكبر الجسور الأوكرانية، ويعد خط إمداد للقوات الروسية في المنطقة التي تحتلها موسكو منذ الأسابيع الأولى للحرب التي اندلعت يوم 24 فبراير الماضي.واستهدفت القوات الأوكرانية الجسر 4 مرات في أسبوع، وتقول إن تدميره سيجعل القوات الروسية من دون أي إمدادات من القرم، مما سيمنح عملية تحرير خيرسون زخماً كبيراً.وغرّد مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، معلقاً على الهجوم: "يجب أن يتعلم المحتلون السباحة لعبور نهر دنيبر، أو مغادرة خيرسون طالما استطاعوا".