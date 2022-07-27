بايدن يؤيّد تبادل سجناء مع روسيا

أفادت شبكة "سي إن إن" أن الرئيس الأميركي جو بايدن يؤيد تبادل سجناء مع روسيا.

وذكرت أن بايدن يؤيد تبادل السجين الروسي فيكتور بوت مقابل الأميركيين ويلان وغرينر.

Advertisement

كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قدمت عرضاً مهماً لروسيا في شأن سجينين أميركيين لديها، وأعلن أنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف للمرة الأولى منذ غزو روسيا لأوكرانيا.وقال بلينكن للصحافيين إن المحادثة الهاتفية المرتقبة في الأيام القادمة مع لافروف لن تكون للتفاوض في شأن أوكرانيا، بل ستكون مخصصة للسجناء الأميركيين في روسيا وباستئناف تصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية.وقال بلينكن: "أعتزم إثارة قضية تشكل أولولية بالنسبة إلينا: تحرير بول ويلان وبريتني غرينر الموقوفين من دون وجه حق واللذين يجب أن يسمح لهما بالعودة إلى بلدهما".وتابع: "وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج عن المعتقلين الأميركيين، ولم يشأ إعطاء تفاصيل في شأن ماهية العرض الأميركي".تم إيداع غرينر، لاعبة فريق فينكس ميركوري، السجن منذ وصولها إلى مطار تشيريميتيفو في موسكو في شباط حيث أوقفت وبحوزتها، وفق لائحة الاتهام، عبوات خاصة بالسجائر الالكترونية معبّأة بزيت القنب، وهي تواجه عقوبة بالسجن يمكن أن تصل إلى عشر سنوات.أمّا ويلان الذي كان مسؤولًا أمنيًا في شركة لقطع السيارات وأحد عناصر مشاة البحرية السابقين، فاعتقلته موسكو في كانون الثاني 2018 بتهمة امتلاك مواد حسّاسة. ودين بالتجسس في تموز 2020 وحكم عليه بالسجن 16 عامًا.وقال بلينكن إنه سيبحث مع لافروف في اتفاق روسي-أوكراني لتصدير 25 مليون طن من الحبوب تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في اسطنبول بوساطة تركية ورعاية أممية.