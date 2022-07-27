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عربي-دولي
شرطة الفُجيرة: جميع شوارع الإمارة تضرّرت بالسيول
Lebanon 24
27-07-2022
|
17:00
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أعلنت شرطة إمارة الفجيرة أنه يوجد أضرار على مستوى المنازل والمركبات بسبب السيول.
وقال نائب قائد الشرطة بالإمارة إن جميع شوارع الإمارة تضررت جراء السيول، وأنه تم طلب الدعم والإسناد من شرطتي أبو ظبي ودبي.
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