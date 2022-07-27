قمة تجمع الأمير محمد بن سلمان وماكرون

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيستقبل ولي العهد الأمير السعودي محمد بن سلمان في قصر الإليزيه اليوم.



وكان ولي العهد قد توجه إلى فرنسا المحطةِ الثانية والأخيرة في جولته الأوروبية، حيث سيبحث خلال الزيارة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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كما سيناقشُ القضايا ذات الاهتمام المشترك مع القيادة الفرنسية.



تأتي زيارة ولي العهد السعودي بعد تلك التي قام بها ماكرون الى جدة في ديسمبر الماضي.



قوة العلاقات بين البلدين

وغادر ولي العهد السعودي، اليونان أمس الأربعاء، بعد زيارة استمرت يومين وشهدت توقيع البلدين عدداً من مذكرات التعاون العسكرية والاقتصادية.



أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قبيل مغادرته أن زيارته لليونان أتاحت فرصة للتأكيد على قوة العلاقات بين البلدين.