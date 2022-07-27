Advertisement

عربي-دولي

قمة تجمع الأمير محمد بن سلمان وماكرون

Lebanon 24
27-07-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-975325-637945854110604589.jpg
Doc-P-975325-637945854110604589.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيستقبل ولي العهد الأمير السعودي محمد بن سلمان في قصر الإليزيه اليوم.

وكان ولي العهد قد توجه إلى فرنسا المحطةِ الثانية والأخيرة في جولته الأوروبية، حيث سيبحث خلال الزيارة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
Advertisement
كما سيناقشُ القضايا ذات الاهتمام المشترك مع القيادة الفرنسية.

تأتي زيارة ولي العهد السعودي بعد تلك التي قام بها ماكرون الى جدة في ديسمبر الماضي.

قوة العلاقات بين البلدين
وغادر ولي العهد السعودي، اليونان أمس الأربعاء، بعد زيارة استمرت يومين وشهدت توقيع البلدين عدداً من مذكرات التعاون العسكرية والاقتصادية.

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قبيل مغادرته أن زيارته لليونان أتاحت فرصة للتأكيد على قوة العلاقات بين البلدين.
كما تضمنت التوقيعات إدراج اتفاقية للتفاهم والتعاون في المجال الصحي، بالإضافة لمذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني.

تأتي هذه الزيارات الرسمية، إلى كل من اليونان وفرنسا بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق بيان من الديوان الملكي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
05:22 | 2022-07-28
05:10 | 2022-07-28
05:10 | 2022-07-28
05:10 | 2022-07-28
05:01 | 2022-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website