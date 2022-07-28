o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
29
o
بعلبك
24
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بلينكن يجري محادثات مع لافروف.. وعرض "مهم" لروسيا
Lebanon 24
28-07-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة قدمت عرضا "مهما" لروسيا بشأن سجينين أميركيين لديها، وأعلن أنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف للمرة الأولى منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
Advertisement
وأوضح بلينكن للصحافيين أن المحادثة الهاتفية المرتقبة "في الأيام القادمة" مع لافروف "لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا"، بل ستكون مخصصة للسجناء الأميركيين في روسيا وباستئناف تصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية.
تحرير السجناء
كذلك قال بلينكن "أعتزم إثارة قضية تشكل أولولية بالنسبة إلينا: تحرير بول ويلان وبريتني غرينر الموقوفين من دون وجه حق واللذين يجب أن يسمح لهما بالعودة إلى بلدهما".
وتابع بلينكن "وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج" عن المعتقلين الأميركيين، ولم يشأ إعطاء تفاصيل بشأن ماهية العرض الأميركي.
اتفاق الحبوب
وقال بلينكن إنه سيبحث مع لافروف في اتفاق روسي-أوكراني لتصدير 25 مليون طن من الحبوب تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في اسطنبول بوساطة تركية ورعاية أممية.
وتابع "نأمل أن يتيح هذا الاتفاق استئناف شحن الحبوب الأوكرانية سريعا عبر البحر الأسود وأن تفي روسيا بتعهّدها السماح بعبور هذه السفن".
يشار إلى أنه تم إيداع غرينر، لاعبة فريق فينكس ميركوري، السجن منذ وصولها إلى مطار تشيريميتيفو في موسكو في شباط حيث أوقفت وبحوزتها، وفق لائحة الاتهام، عبوات خاصة بالسجائر الالكترونية معبّأة بزيت القنب، وهي تواجه عقوبة بالسجن يمكن أن تصل إلى عشر سنوات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل: هكذا يتم تهريب الخبز والطحين الى سوريا عبر هذه المنطقة
Lebanon 24
بالتفاصيل: هكذا يتم تهريب الخبز والطحين الى سوريا عبر هذه المنطقة
01:15 | 2022-07-28
28/07/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره بملابس باللون الزهري.. لؤي علامة يُثير الجدل مُجدداً بالكروشيه (صور)
Lebanon 24
بعد ظهوره بملابس باللون الزهري.. لؤي علامة يُثير الجدل مُجدداً بالكروشيه (صور)
04:19 | 2022-07-28
28/07/2022 04:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مارسا الجنس على سطح موقف سيارات وبدرجة حرارة تجاوزت الـ 40! (صورة)
Lebanon 24
مارسا الجنس على سطح موقف سيارات وبدرجة حرارة تجاوزت الـ 40! (صورة)
02:33 | 2022-07-28
28/07/2022 02:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تجاوزه الـ 30 ألف مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد تجاوزه الـ 30 ألف مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
02:06 | 2022-07-28
28/07/2022 02:06:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات عسكرية مُحتملة.. هكذا سيشنّ "حزب الله" حرب الغاز!
Lebanon 24
سيناريوهات عسكرية مُحتملة.. هكذا سيشنّ "حزب الله" حرب الغاز!
06:00 | 2022-07-28
28/07/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
03:00 | 2022-07-28
ميقاتي يرفض الاحتكار … وباسيل يشعل الحرب!
03:00 | 2022-07-28
ميقاتي يرفض الاحتكار … وباسيل يشعل الحرب!
02:00 | 2022-07-28
كي لا تتكرّر كارثة سلسلة الرتب والرواتب
02:00 | 2022-07-28
كي لا تتكرّر كارثة سلسلة الرتب والرواتب
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
14:11 | 2022-07-28
الحكومة اليمنية تجري تعديلا وزاريا يشمل تعيين وزير جديد للدفاع وآخر للنفط (العربية)
فيديو
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
01:00 | 2022-07-28
28/07/2022 21:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
11:00 | 2022-07-26
28/07/2022 21:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
03:43 | 2022-07-25
28/07/2022 21:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact