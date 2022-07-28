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عربي-دولي

بلينكن يجري محادثات مع لافروف.. وعرض "مهم" لروسيا

Lebanon 24
28-07-2022 | 02:00
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة قدمت عرضا "مهما" لروسيا بشأن سجينين أميركيين لديها، وأعلن أنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف للمرة الأولى منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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وأوضح بلينكن للصحافيين أن المحادثة الهاتفية المرتقبة "في الأيام القادمة" مع لافروف "لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا"، بل ستكون مخصصة للسجناء الأميركيين في روسيا وباستئناف تصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية.
تحرير السجناء
كذلك قال بلينكن "أعتزم إثارة قضية تشكل أولولية بالنسبة إلينا: تحرير بول ويلان وبريتني غرينر الموقوفين من دون وجه حق واللذين يجب أن يسمح لهما بالعودة إلى بلدهما".

وتابع بلينكن "وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج" عن المعتقلين الأميركيين، ولم يشأ إعطاء تفاصيل بشأن ماهية العرض الأميركي.
اتفاق الحبوب
وقال بلينكن إنه سيبحث مع لافروف في اتفاق روسي-أوكراني لتصدير 25 مليون طن من الحبوب تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في اسطنبول بوساطة تركية ورعاية أممية.

وتابع "نأمل أن يتيح هذا الاتفاق استئناف شحن الحبوب الأوكرانية سريعا عبر البحر الأسود وأن تفي روسيا بتعهّدها السماح بعبور هذه السفن".

يشار إلى أنه تم إيداع غرينر، لاعبة فريق فينكس ميركوري، السجن منذ وصولها إلى مطار تشيريميتيفو في موسكو في شباط حيث أوقفت وبحوزتها، وفق لائحة الاتهام، عبوات خاصة بالسجائر الالكترونية معبّأة بزيت القنب، وهي تواجه عقوبة بالسجن يمكن أن تصل إلى عشر سنوات.
 
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