الغرب وروسيا عالقون في دوامة.. وهذه الخطوة قد تُخرجهم منها

في الأشهر الخمسة التي انقضت منذ أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم نحو 24 مليار دولار كمساعدات عسكرية لكييف. هذا المبلغ يمثل أكثر من أربعة أضعاف ميزانية الدفاع الأوكرانية لعام 2021. تعهد شركاء الولايات المتحدة في أوروبا وخارجها بمبلغ إضافي قدره 12 مليار دولار، وفقًا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "ومع ذلك، فإن هذه العشرات من المليارات لا تزال أقل من قائمة رغبات الحكومة الأوكرانية في الحصول على الأسلحة، والتي أعلنتها حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي. يعكس هذا الاختلاف بين ما تريده أوكرانيا وما يستعد شركاؤها الغربيون لتقديمه حقيقة أن القادة الغربيين غير متفقين على مسار واحد. إنهم ملتزمون بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي، لكنهم يحاولون أيضًا منع الصراع من التصعيد إلى حرب قوى عظمى. لكن التصعيد، على الرغم من تصاعده واحتوائه حتى الآن في أوكرانيا، جار بالفعل. يقدم الغرب المزيد والمزيد من الأسلحة القوية، وروسيا تطلق العنان للمزيد والمزيد من الموت والدمار. طالما أن كلا من روسيا والغرب مصممان على التغلب على الآخر في أوكرانيا ومستعدان لتكريس احتياطياتهما العميقة من الأسلحة لتحقيق هذا الهدف، فإن المزيد من التصعيد يبدو أمرًا مُقدرًا تقريبًا. يجب على الولايات المتحدة وحلفائها بالتأكيد الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالمواد التي تحتاجها، ولكن ينبغي عليهم أيضًا - بالتشاور الوثيق مع كييف - البدء في فتح قنوات اتصال مع روسيا. يجب أن يكون وقف إطلاق النار في نهاية المطاف هو الهدف، حتى وإن كان الطريق إلى ذلك لا يزال غير مؤكد".

وتابعت الصحيفة، "إن بدء المحادثات أثناء احتدام القتال سيكون محفوفًا بالمخاطر السياسية وسيتطلب جهودًا دبلوماسية كبيرة، لا سيما مع أوكرانيا - والنجاح ليس مضمونًا على الإطلاق. لكن المحادثات يمكن أن تكشف عن المساحة المحتملة للتسوية وتحديد طريقة للخروج من الدوامة. خلاف ذلك، قد تؤدي هذه الحرب في النهاية إلى دخول روسيا وحلف شمال الأطلسي في صراع مباشر. يفترض النهج الأميركي الحالي أن هذا لن يحدث إلا إذا تم منح الأوكرانيين أنظمة أو قدرات معينة تتجاوز الخط الأحمر الروسي. لذلك عندما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرًا عن قراره بتزويد أوكرانيا بنظام الصواريخ متعدد الإطلاق الذي تقول كييف إنها في أمس الحاجة إليه، فقد تعمد حجب الذخائر طويلة المدى التي يمكن أن تضرب روسيا. كان منطلق القرار أن موسكو لن تصعد - أي تشن هجومًا على الناتو - فقط إذا تم توفير أنواع معينة من الأسلحة أو إذا تم استخدامها لاستهداف الأراضي الروسية. الهدف هو توخي الحذر للتوقف عن هذا الخط مع إعطاء الأوكرانيين ما يحتاجون إليه "للدفاع عن أراضيهم من التقدم الروسي"، كما قال بايدن في بيان في حزيران".

وأضافت الصحيفة، "المنطق مشكوك فيه. ينصب تركيز الكرملين تحديدًا على إحراز تقدم في الأراضي الأوكرانية. لا تكمن المشكلة في أن تزويد أوكرانيا ببعض الأسلحة المحددة قد يتسبب في حدوث تصعيد، بل تكمن في أنه إذا نجح دعم الغرب لأوكرانيا في وقف تقدم روسيا، فإن ذلك سيشكل هزيمة غير مقبولة للكرملين. والنصر الروسي في ساحة المعركة غير مقبول بنفس القدر بالنسبة للغرب. إذا استمرت روسيا في التوغل أكثر في أوكرانيا، فمن المرجح أن يقدم الشركاء الغربيون أسلحة أكثر وأفضل. إذا سمحت هذه الأسلحة لأوكرانيا بعكس مكاسب روسيا، فقد تشعر موسكو بأنها مضطرة إلى مضاعفة حجمها - وإذا كانت تخسر حقًا، فقد تفكر جيدًا في شن هجمات مباشرة ضد الناتو. بعبارة أخرى، لا توجد نتيجة مقبولة للطرفين في الوقت الحالي. لكن المحادثات يمكن أن تساعد في تحديد التنازلات اللازمة للخروج بحل. إن تصميم الغرب وروسيا على القيام بكل ما يلزم للفوز بأوكرانيا هو المحرك الرئيسي للتصعيد. يجب أن يفهم القادة الغربيون أن خطر التصعيد ينبع من عدم التوافق التام لأهدافهم مع أهداف الكرملين؛ قد تكون معايرة الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا بعناية أمرًا معقولاً، لكن من المحتمل أن تكون عرضية. ما يهم هو تأثير تلك الأسلحة على الحرب، والذي يكاد يكون من المستحيل معرفته مسبقًا".

وبحسب الصحيفة، "إن عدم وجود خطوط حمراء روسية دقيقة قد يعني أن إمداد بايدن بالذخائر طويلة المدى التي يحجبها لن يكون مشكلة كما كان يُخشى. ولكن حتى لو لم يتسبب أي نظام سلاح محدد بحد ذاته في حدوث تصعيد كبير، فإن مجرد إلقاء المزيد من الأسلحة وأفضلها في هذا المزيج من غير المرجح أن يحل المشكلة. من الواضح أن الأسلحة الغربية دعمت الجيش الأوكراني في ساحة المعركة، لكن الروس كانوا على استعداد لمواجهة أي مستوى من الموارد والدمار سيكون ضروريًا للفوز أو على الأقل عدم الخسارة".

وختمت الصحيفة، "إننا نشهد دوامة كلاسيكية يشعر فيها كلا الجانبين بضرورة بذل المزيد بمجرد أن يبدأ الجانب الآخر في إحراز بعض التقدم. أفضل طريقة لمنع هذه الديناميكية من الخروج عن نطاق السيطرة هي بدء المحادثات قبل فوات الأوان".