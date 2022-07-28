هجوم أوكرانيا المضاد في خيرسون يزداد قوة.. هذا ما كشفته بريطانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الخميس ان الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا يكتسب قوة في مدينة خيرسون الواقعة جنوب البلاد وتسيطر عليها روسيا.

وذكرت وزارة الدفاع في نشرة دورية على تويتر أنه "من المرجح للغاية أن تكون القوات الأوكرانية قد أقامت جسرا جنوبي نهر لينجوليتس الذي يشكل الحدود الشمالية لمدينة خيرسون التي تحتلها روسيا".

وأشارت المخابرات العسكرية البريطانية إلى أن "كتيبة الجيش الروسي التاسعة والأربعين المتمركزة على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، ضعيفة جدا الآن على ما يبدو"، مضيفة أن "خيرسون معزولة فعليا عن الأراضي الأخرى التي تحتلها روسيا"، وفقما نقلت "رويترز".

استهداف جسر حيوي

وأعلنت روسيا أمس الأربعاء أن ضربات أوكرانية دمّرت جزئيا جسرا مهما في مدينة خيرسون هو "أنتونوفسكي"، والذي يعد ممرا رئيسيا للإمدادات لأنه الجسر الوحيد الذي يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر دنيبرو وبقية منطقة خيرسون.

وقال كيريل ستريموسوف، ممثل السلطات الروسية لوسائل إعلام روسية مقللا من تأثير إغلاقه: "أولئك الذين استهدفوا الجسر زادوا فقط صعوبة حياة السكان قليلا".

وأضاف: "لن يكون لذلك تأثير على نتيجة القتال" من دون أن يحدد حجم الأضرار، حسبما ذكرت "فرانس برس".

واعتبر ستريموسوف أن "كل شيء متوقع" وسيركّب الجيش الروسي جسورا عائمة وجسورا عسكرية للسماح بعبور النهر.

(سكاي نيوز)