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© Lebanon24
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خاص
هل يستطيع الغرب حشد الإرادة لمواجهة روسيا؟
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
28-07-2022
|
05:30
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تمتلك روسيا النفط والغاز والنيكل والبلاديوم. لكن أكثر سلعة استراتيجية هي القدرة على المعاناة. غزا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا لأنه كان يعتقد أن الغرب كان لينًا. إنه يراهن على أن روسيا يمكن أن تمتص ألمًا أكثر مما تتحمله الديمقراطيات المنحلة.
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وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "في الجانب الاقتصادي للحرب، ربما يتم تبرئة بوتين. فرض الغرب عقوبات على روسيا، مما تسبب في انكماش اقتصادها وتراجع وارداتها. فقدت الطبقة الوسطى الوصول إلى العملات الأجنبية والسلع الأجنبية، وغادر مئات الآلاف من العمال المهرة البلاد. ها قد بدأت روسيا بالتكييف، لكنها تدفع الثمن. يفتقر الطراز الجديد من سيارة Lada "المقاوم للعقوبات" إلى الأكياس الهوائية والمكابح الجيدة ونظام حزام الأمان الحديث. بعد خمسة أشهر من الغزو، تبدو قبضة بوتين على السلطة صلبة للغاية. تم سحق المعارضة الليبرالية بوحشية. الآمال في أن تنقلب القلة العسكرية الروسية على النظام لم تأتِ حتى الآن بأي شيء. تُظهر بيانات استطلاعات الرأي قفزة حادة في قبول الرأي العام لبوتين منذ بدء الصراع. يضغط بوتين على الاقتصاد المدني لإطعام آلته الحربية، ولا أحد يوقفه".
وتابعت الصحيفة، "في المقابل، فإن عقوبات بوتين المضادة على الغرب تصيب أهدافها. إنه يمنع صادرات الحبوب من أوكرانيا، وقلص صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي ووعد بقطعها أكثر. كما وتباطأت صادرات النفط الروسية، على الرغم من أن هذا، ومن المفارقات، هو نتيجة للعقوبات الغربية. والنتيجة هي ارتفاع معدل التضخم بالإضافة إلى انخفاض النمو في أوروبا، وبدرجة أقل في الولايات المتحدة. إن الألم متواضع بالنسبة لما يتعين على روسيا أن تتحمله. لكن التأثيرات السياسية أكبر. في الولايات المتحدة، أدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى زيادة التضخم. رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت متأخر: بعد احتساب الزيادة البالغة ثلاثة أرباع نقطة والمتوقعة يوم الأربعاء، فإن التشديد حتى الآن هذا العام يصل إلى 1.75 نقطة مئوية. هذا لا شيء مقارنة باستجابة روسيا الأولية للعقوبات الغربية، والتي كانت تتمثل في رفع أسعار الفائدة بأكثر من 10 نقاط. لكن الكآبة الاقتصادية الأميركية ساهمت في التراجع الشديد في تصنيف تأييد الرئيس الأميركي جو بايدن. قد تؤدي انتخابات التجديد النصفي إلى تمكين الجمهوريين الترامبيين، الذين لا يملكون الشجاعة للوقوف في وجه روسيا. تشهد أوروبا ديناميكية مماثلة، ولا سيما في إيطاليا. في الأسبوع الماضي، انهارت الحكومة الإيطالية بعد أن سحب أحد أحزاب التحالف دعمه، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه فضل موقفًا أكثر ليونة مع بوتين. اعتمدت إيطاليا على روسيا في 38 في المائة من احتياجاتها من الغاز قبل غزو بوتين لأوكرانيا في شباط، والتكيف مع انخفاض الإمدادات قد يجهد الأنظمة الإيطالية إلى نقطة الانهيار. لقد رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية فقط، وهناك بالفعل حديث عن أن ارتفاع تكاليف الفائدة وانخفاض النمو سيختبران قدرة إيطاليا على خدمة ديونها الحكومية الهائلة. يبدو أن تكرار أزمة اليورو أمر ممكن".
وأضافت الصحيفة، "السؤال المطروح على الغرب هو ما إذا كان يستطيع حشد الإرادة السياسية لمواجهة روسيا. للغرب اليد الأقوى إلى حد بعيد. عسكريًا، يمكنه تزويد أوكرانيا بالمزيد من الصواريخ التي غيرت مجرى الحرب مؤخرًا. من الناحية الاقتصادية، يمكنه تحمل بعض الآلام قصيرة المدى لاحتواء توسع بوتين. الشيء الصعب هو اختيار القيام بذلك. ومع ذلك لا ينبغي أن يكون الأمر بهذه الصعوبة. لو تمكن الغرب من حشد أفكاره والتطلع إلى عام واحد في المستقبل، فلكانت قضية الصمود هائلة. بعد عام واحد من الآن، سيكون لدى أوروبا الوقت الكافي لكسر اعتمادها في مجال الطاقة على روسيا من خلال تطوير مصادر جديدة. بعد عام واحد من الآن، كان ينبغي على البنوك المركزية الغربية احتواء أسوأ معدلات التضخم. يمكن إدارة العبء المالي الذي تتحمله إيطاليا إذا تخلصت الاقتصادات الأوروبية السليمة من ضيق الأفق وأتت لمساعدتها. في هذه الأثناء، بينما يتغلب الغرب على تحدياته، ستضعف روسيا. من خلال تحويل الطاقة إلى سلاح، فقد بوتين صدقيته كمورد موثوق للغاز إلى أوروبا، مما جعل الاستثمارات الضخمة في خطوط الأنابيب عديمة القيمة تقريبًا".
وبحسب الصحيفة، "قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، شجع الغرب بوتين وذلك من خلال الظهور على أنه غير قادر على التضحية. سمحت أوروبا لنفسها بأن تصبح أكثر اعتمادًا على الغاز الروسي. تخلت الولايات المتحدة عن مشاركتها المنخفضة التكلفة نسبيًا في أفغانستان. ثم بعد الغزو، هزت الشجاعة الملهمة للشعب الأوكراني الغرب من سباته: ضربت الديمقراطيات في العالم روسيا بعقوبات بعيدة المدى؛ وعدت ألمانيا بزيادة الإنفاق العسكري؛ وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى الناتو. الآن ، بينما يتعامل مع التضخم والركود المحتمل، يجب على الغرب أن يختار أي نسخة يرد أن يصبح. الشخص الذي لديه الشجاعة لإظهار قوته الكامنة؟ أو الذي يصون شكوك الدكتاتور المزعجة؟"
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