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روسيا تكشف عن زيادة كبيرة لمسلحي "داعش" في أفغانستان... ماذا أعلنت؟

Lebanon 24
28-07-2022 | 06:00
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قال زامير كابولوف مدير الدائرة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية، إن عدد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان، ازداد بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في هذه الدولة.

وأضاف كابولوف، الذي يشغل كذلك منصب مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، أن عدد مسلحي هذا التنظيم الإرهابي في أفغانستان، ازداد بمقدار ثلاث مرات منذ وصول طالبان إلى السلطة، ووصل حاليا إلى 6000 مسلح.
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وتابع الدبلوماسي الروسي القول: "على حد علمنا، وصل العدد التقريبي للدواعش هناك إلى 6000 عنصر. وكما تذكرون، بعد وصول طالبان إلى السلطة وتدابيرها القاسية ضد داعش، كان عددهم حوالي ألفي شخص. وهذا يعني ازدياد عددهم 3 مرات. وهذا الأمر يعتبر الجانب الأكثر سلبية في تطور الوضع الأفغاني، لأن هدف داعش، كما في السابق، يكمن في زعزعة الاستقرار ليس فقط في أفغانستان نفسها، بل ولدى جيرانها كذلك".
 
 
(روسيا اليوم)
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