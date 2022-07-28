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تهديدات بقنابل... ماذا حصل في مدارس في نيوزيلندا؟

Lebanon 24
28-07-2022 | 07:00
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تلقت 12 مدرسة على الأقل في نيوزيلندا تهديدات بقنابل، مما تسبب في إرباك يعتقد أنه نجم عن هجوم إلكتروني من خارج البلاد.

والعديد من المدارس التي طالتها التهديدات إما أُغلقت أو أخليت.

وتأتي موجة التهديدات الجديدة بعد 24 ساعة على تحذيرات كاذبة تلقتها أربع مدارس في نيوزيلندا في وايكاتو وتيمز وغيزبون بالجزيرة الشمالية (نورث آيلاند).
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وقال رئيسة اتحاد مدراء المدارس في نيوزيلندا، شيري تيلور-باتل، لشبكة "آر إن زد"، إنها تحدثت إلى وزارة التعليم التي "فهمت أن الأمر يتعلق بروبوت إلكتروني من الخارج".

وذكرت الشرطة في بيان أنها "لا تعتقد أن هناك خطرا أمنيا".

غير أن السلطات قالت إنها لا تزال تحقق بشأن تهديدات تلقتها مدارس في مارلبورو وماسترتون وكايكورا وغريماوث وكوينزتاون ودانستان وآشبورتن وبالمرستون نورث.

وأوضح المسؤول عن منطقة تاسمان سايمون فيلتهام أن السلطات تتحدث مع "شابين" فيما يتعلق بتهديد وُجه إلى كلية مارلبورو للبنات.

ولم ترد معلومات على الفور عن العثور على عبوات متفجرة في أي من المدارس التي تلقت تهديدات.

 
(سكاي نيوز)
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