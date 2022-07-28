الدفاع الروسية: تدمير 6 مستودعات أوكرانية للذخيرة ومنصة إطلاق لصواريخ "إس-300"

Advertisement

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت خلال اليوم الماضي 6 مستودعات للذخيرة تابعة للجيش الأوكراني، إضافة إلى منصة إطلاق تابعة لمنظومة الصواريخ "إس-300" المضادة للطائرات.جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أضاف أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفيعة الروسية أصابت خلال يوم 9 مراكز قيادة وقوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 173 منطقة.وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 3 طائرات أوكرانية بدون طيار خلال يوم.وبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 260 طائرة أوكرانية، و145 مروحية، و1625 طائرة بدون طيار، و359 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و172 4 دبابة ومدرعة أخرى، و764 راجمة صواريخ، و3207 قطع من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4515 مركبة عسكرية خاصة.