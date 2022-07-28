تحت عنوان: "بالأمثلة.. مصانع غسل الأدمغة.. ما هي وكيف تعمل؟"، جاء في موقع "روسيا اليوم": "تطرق موقع "Underside" إلى ما يمكن وصفها بـ "مصانع غسل الأدمغة" محددا المراكز التي تدعي أنها مخصصة للأبحاث، وطريقة عملها في حرب المعلومات صد خصومها وخاصة روسيا"، كما جاء في المقال.

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وتابع: "وتساءل الموقع المتخصص قائلا: "ماذا نعرف عن "مصانع الفكر" أو مراكز الفكر؟ هذه التي تسمى مراكز أبحاث، والتي تتمثل مهامها في تطوير وتطبيق التقنيات التي يمكن أن تؤثر على سياسات الدول المستقلة".

وأفاد تقرير بهذا الشأن بأن هيئة التحرير في "Underside" وجدت أدلة على أن، "تشاتام هاوس (المعهد الملكي البريطاني للعلاقات الدولية)، والمجلس الأطلسي، ومركز كارنيغي موسكو، ومركز ليفادا، ومركز رياك، ومركز التقنيات السياسية وغيرها من المنظمات، بما في ذلك تلك المدرجة في شبكة EXPOSE، تشارك في حرب المعلومات ضد روسيا.. هذا يعد من حيث الجوهر، سلاح تدمير فكري"، كما أشار المقال في "روسيا اليوم".