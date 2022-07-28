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صحيفة: اتهامات أوروبية لألمانيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن توريد الأسلحة

Lebanon 24
28-07-2022 | 09:30
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قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن بعض دول أوروبا الشرقية تتهم ألمانيا بعدم دعم أوكرانيا بشكل فعال في مسألة إمدادات الأسلحة.

ووفقا للصحيفة، تتهم هذه الدول، سلطات ألمانيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بالشكل المطلوب بموجب اتفاقات تجديد مخزون الدول التي سلمت أسلحتها إلى سلطات كييف.
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وحسب الصحيفة، بفضل هذه الاتفاقات تمكنت ألمانيا من تجنب إمداد أوكرانيا بالدبابات والمدرعات مباشرة وبالتالي تجنبت إثارة غضب روسيا.

 ولكن هذه الخطة باتت حاليا موضع الخلاف، حيث يتهم الحلفاء بعضهم البعض بالتخلف عن التسليم. واستشهدت الصحيفة، بصفقة ألمانيا مع بولندا كمثال، حيث نقلت وارسو 240 دبابة سوفيتية من طراز T-72 إلى أوكرانيا وكانت تأمل في أن تعوضها ألمانيا بـ240 دبابة من طراز "ليوبارد" من مخزونها الخاص، لكن الأخيرة عرضت عليها فقط 20 دبابة. وتمت مناقشة صفقات مماثلة مع سلوفينيا وسلوفاكيا واليونان وجمهورية التشيك.

المصدر: روسيا اليوم
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