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عربي-دولي

الخارجية الروسية: لا نتائج ملموسة بشأن مبادلة السجناء مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
28-07-2022 | 10:30
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه لا توجد حتى الآن نتيجة ملموسة بشأن تبادل السجين الروسي فيكتور بوت مع الأمريكيين بريتني غراينر وبول ويلان.

ونُشر تعليق زاخاروفا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية حيث قالت إن موضوع التبادل بين المواطنين الروس والأمريكيين في أماكن الاحتجاز على أراضي البلدين نوقش مرة واحدة من قبل الرئيسين الروسي والأمريكي، وأعطى كلاهما التعليمات إلى الهياكل المنوط بها التعامل مع هذا الملف، وذات الصلة بإجراء المفاوضات، إلا أنه لا توجد نتيجة محددة حتى الآن.
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في الوقت نفسه، شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على ضرورة مراعاة مصالح الطرفين في عملية التفاوض.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قد قال في وقت سابق، إن الإدارة الأمريكية مستعدة لاتخاذ "خطوات استثنائية" لتأمين الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين لدى روسيا، إلا أن المقترحات المقدمة إلى موسكو بهذا الصدد لا تتضمن أي اتصالات مع جو بايدن.
المصدر: روسيا اليوم
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