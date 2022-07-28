Advertisement

عربي-دولي

مجلس الشيوخ الأميركي يدعو إلى إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب

Lebanon 24
28-07-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-975466-637946146513657064.jpeg
Doc-P-975466-637946146513657064.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافق مجلس الشيوخ الأميركي على قرار يدعو وزارة الخارجية إلى الاعتراف بروسيا كدولة "راعية للإرهاب بسبب الأحداث في الشيشان وجورجيا وسوريا وأوكرانيا".

وجاء في الوثيقة: "تم الاتفاق على واعتماد في مجلس الشيوخ: قرار بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بالتصويت". وتتهم الوثيقة، التي تم تقديمها يوم 9 أيار، الحكومة الروسية، بشن حملة إرهاب واستخدام القوة ضد المدنيين خلال الحملة العسكرية الثانية في الشيشان، وتنفيذ الضربات في سوريا، ودعم "الانفصاليين" في دونباس منذ عام 2014.
Advertisement

وتنص الوثيقة على أن مجلس الشيوخ الأميركي "يعتبر تصرفات الحكومة الروسية بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمثابة رعاية الأعمال الإرهابية". كما دعا القرار وزير الخارجية الأمريكي إلى إدراج روسيا الاتحادية في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتنص الوثيقة على أنه "لا يوجد في هذا القرار ما يمكن تفسيره على أنه يسمح باستخدام القوة العسكرية أو دخول القوات العسكرية الأميركية في الأعمال القتالية". وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن القرار الجديد "غير ملزم".
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
03:00 | 2022-07-28
03:00 | 2022-07-28
02:00 | 2022-07-28
02:00 | 2022-07-28
09:20 | 2021-12-04
14:11 | 2022-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website