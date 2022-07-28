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الكرملين يعلق على بيانات أمريكية عن خسائر القوات الروسية في أوكرانيا

Lebanon 24
28-07-2022 | 11:30
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وصف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حول عدد خسائر الجيش الروسي في عمليته الخاصة في أوكرانيا، بأنه "أخبار زائفة".

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي عن كيفية التعامل مع ما ورد في الصحيفة الأمريكية: "هذا ليس تصريحا من الإدارة الأمريكية، وإنما مقال في إحدى الصحف. في الوقت الحاضر، حتى الصحف الأكثر شهرة لا تتورع عن نشر كافة أنواع الأخبار الزائفة.. للأسف أصبح ذلك ممارسة نراها تنتشر أكثر فأكثر، ويجب التعامل مع ذلك على هذا الأساس".
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في وقت سابق الخميس، أفادت "نيويورك تايمز" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدرت خسائر القوات الروسية في أوكرانيا بنحو 75 ألفا بين قتيل وجريح. في الوقت نفسه، حدد مدير الاستخبارات في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خسائر روسيا بـ60 ألف جندي بين قتيل وجريح.
المصدر: روسيا اليوم
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