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قتلى ومفقودون في انهيار أرضي بإيران

Lebanon 24
28-07-2022 | 12:30
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أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن انهيارا أرضيا نجم عن هطول أمطار غزيرة اليوم الخميس، أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في طهران، فيما لا يزال 14 في عداد المفقودين.

وحذر مسؤولون من توقعات بهطول أمطار غزيرة في وقت لاحق اليوم، وفقما ذكرت "رويترز".
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وحثّ يحيى صالح طبري رئيس مركز الطوارئ في طهران السكان على تجنب المناطق الجبلية وضفاف الأنهار في العاصمة.

وأصيب ما لا يقل عن تسعة في الانهيارات الطينية الناجمة عن السيول التي انهمرت على سفوح جبال البرز في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وألحقت أضرارا بضريح زادة داوود في شمال غرب طهران.

وقال محسن منصوري حاكم طهران إن السكان لم يلتفتوا إلى حد كبير للتحذيرات من هطول أمطار غزيرة وفيضانات محتملة.

وأضاف أن عدة مناطق أخرى بطهران الكبرى تعرضت للسيول بما فيذلك برديس وشميرانات ودماوند.

من جانبه، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية بير حسين كوليوند للتلفزيون الحكومي إن 18 من أقاليم البلاد البالغ عددها 31 تعرضت للسيول.

جدير بالذكر أن السيول في منطقة فارس بجنوب إيران، تسببت يوم السبت في مقتل 22 شخصا.
 
(سكاي نيوز)
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