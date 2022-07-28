اتفاق بين الجزائر ونيجيريا والنيجر لبناء خط غاز عابر للصحراء

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وقعت الجزائر مذكرة تفاهم اليوم الخميس مع نيجيريا والنيجر لمد خط أنابيب للغاز الطبيعي عابر للصحراء، بهدف تعزيز صادرات الغاز إلى أوروبا.وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، عقب مراسم التوقيع إن الدول الثلاث ستواصل المحادثات لتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.وكانت الدول الثلاث قد اتفقت في حزيران الماضي على إحياء المحادثات بشأن المشروع، الذي يمثل فرصة لأوروبا لتنويع مصاردها للغاز.وتقدر تكلفة المشروع 13 مليار دولار وقد ينقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا لأوروبا، ومن المخطط أن يمتد خط الأنابيب لمسافة أربعة آلاف كيلومتر، ومن المقرر أن يبدأ من واري في نيجيريا لينتهي في حاسي الرمل في الجزائر حيث سيتصل بخطوط أنابيب قائمة لتوصيل الغاز لأوروبا.