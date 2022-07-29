هل يريد الغرب حقًا أن تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب؟

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وبحسب صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، "خلال الأشهر القليلة الماضية، بدا زخم الحرب لصالح الروس الذين، على الرغم من تكبدهم خسائر كبيرة من حيث القوة البشرية والأسلحة، تمكنوا من الحفاظ على هجومهم الطاحن لتحقيق مكاسب إقليمية متواضعة في شرق وجنوب البلاد. على الرغم من ذلك، في الأسبوعين الماضيين، كان لوصول أنظمة الصواريخ المدفعية العالية الحركة (هيمارس) التي زودتها الولايات المتحدة إلى ساحة المعركة تأثير مدمر على قدرة روسيا على الحفاظ على تقدمها البطيء. كان لصواريخ هيمارس تأثير حاسم مماثل على مسار الحرب كما فعلت الأسلحة البريطانية المضادة للدبابات NLAW في بداية الصراع، عندما ساعدت في إحباط هجوم موسكو الأولي على العاصمة كييف. إن نشر صواريخ هيمارس، التي وعدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديمها لأول مرة في أوائل حزيران، مكّن القوات الأوكرانية من شن ضربات دقيقة على ما يقدر بنحو 50 مستودعاً للذخيرة الروسية، وبالتالي استنفاد قدرة القوات الروسية على الحفاظ على تقدمها".وتابعت الصحيفة، "تحققت معظم المكاسب الإقليمية لروسيا من خلال استمرار القصف المدفعي المكثف، ولكن بدون إمدادات منتظمة من الذخيرة، لكنهم وجدوا أن خياراتهم العسكرية محدودة. على النقيض من ذلك، تم دعم القوات الأوكرانية من خلال إدخال القوة النارية الغربية المتفوقة، لدرجة أنه يُقال أن القادة الأوكرانيين يخططون لهجومهم الخاص لاستعادة مدينة خيرسون ذات الأهمية الاستراتيجية في جنوب البلاد. كان استيلاء روسيا على خيرسون في آذار أحد قصص النجاح القليلة في المرحلة الأولى من الصراع، حيث تمكنت من توفير موطئ قدم وحيد لها في شمال وغرب نهر دنيبرو، والاستيلاء عليها أمر حاسم لتحقيق هدف الكرملين الطويل الأجل المتمثل في تأمين جسر بري إلى شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا. وبالتالي، فإن استعادة الأوكرانيين للمدينة سيشكل انتكاسة كبيرة للأهداف العسكرية الروسية، فضلاً عن إتاحة الفرصة للقوات الأوكرانية لاستهداف المواقع الروسية في الجنوب في شبه جزيرة القرم".وأضافت الصحيفة، "في إشارة إلى أن الروس الآن في موقف دفاعي إلى حد كبير في خيرسون، فقد أُجبروا على إغلاق جسر أنتونوفسكي، المعبر الوحيد المتبقي الذي تسيطر عليه روسيا عبر نهر دنيبر وهو أمر حيوي للحفاظ على خطوط الإمداد الروسية في الجنوب. صدر الأمر بإغلاق الجسر بعد أن تعرض للقصف الأوكراني، على الرغم من أنه من الأمور الخلافية ما إذا كان من مصلحة الأوكرانيين على المدى الطويل تدمير الهيكل بالكامل، فالقيام بذلك من شأنه أن يحد بشدة من قدرتهم على مواصلة هجومهم في الجنوب إذا أرادوا استعادة خيرسون. ومع ذلك، فإن جميع المؤشرات تشير إلى أن ميزان الحرب قد مال لصالح أوكرانيا، لدرجة أن التقديرات تُشير إلى أن القوات الأوكرانية استولت على أراضٍ في جنوب البلاد أكثر مما حققه الروس في دونباس في الشرق، والتي تشكل المحور الرئيسي لهجومهم الأخير. إن الدلائل التي تشير إلى أن الأوكرانيين، وبفضل وصول الأسلحة الغربية المتأخر، أصبحوا الآن في وضع يسمح لهم بالانتقال إلى وضعية الهجوم، هي بالتأكيد إثبات للجهود الغربية لضمان امتلاك كييف للأسلحة التي تحتاجها لصد التهديد الروسي. كما قال ريتشارد مور، رئيس جهاز المخابرات البريطانية MI6، لمنتدى آسبن الأمني الأسبوع الماضي، فإن النجاح الأخير الذي حققه الأوكرانيون يعني أن "الروس سيجدون صعوبة متزايدة في العثور على العتيد والعتاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة"."ورأت الصحيفة أنه "ومع ذلك، تبقى الأسئلة حول مدى التزام الغرب حقًا بمساعدة أوكرانيا على تحقيق نصر كامل في الصراع قيد الطرح. على الرغم من التعهدات المستمرة من القادة الغربيين بتزويد أوكرانيا بالسلاح، لم تكن دول مثل ألمانيا استباقية في التأكد من أن أوكرانيا لديها الأسلحة التي تحتاجها لهزيمة الروس، حيث أغلقت مجالها الجوي في وقت ما أمام الإمدادات العسكرية المتجهة إلى كييف. كانت واشنطن أيضًا بطيئة في توفير المعدات الحيوية. ربما أحدثت 12 وحدة هيمارس التي تم تسليمها حتى الآن للأوكرانيين فرقًا كبيرًا في ساحة المعركة، لكنها ليست قريبة من الأعداد المطلوبة لمواصلة هجوم أوكراني كبير. وهو ما يطرح السؤال: هل يريد الغرب حقًا أن تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب؟ منذ بداية الصراع، كانت هناك درجة ترحيب بالإجماع بين قادة الناتو على أنه يجب عدم السماح لروسيا بتحقيق النصر، وأنه يجب بذل كل جهد ممكن للتأكد من عدم مكافأتها على عملها العدواني، وذلك من خلال فرض العقوبات وتسليح الأوكرانيين. لكن هذا اقتراح مختلف تمامًا عن تزويد الأوكرانيين بالدعم الذي يحتاجون إليه بالفعل للفوز بالصراع، الأمر الذي يتطلب توفير أسلحة أكثر بكثير مما هو معروض حاليًا".وختمت الصحيفة، "هذا يشير إلى أنه بينما يزعم القادة الغربيون أنهم ما زالوا ملتزمين بضمان عدم فوز روسيا في الصراع، فإنهم يبدون أقل حماسًا بكثير لمساعدة أوكرانيا على تحقيق نصر كامل".