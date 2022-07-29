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دور قتالي رئيسي لـ"فاغنر" في أوكرانيا.. هذا ما كشفه تقرير استخباراتي بريطاني

Lebanon 24
29-07-2022 | 05:00
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير استخباراتي، اليوم الجمعة، انه من المحتمل أن تكون مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة قد تم تكليفها بالمسؤولية عن قطاعات محددة من جبهة القتال في شرق أوكرانيا.

 

ورجح تقرير وزارة الدفاع البريطانية أن يكون تكليف موسكو لمجموعة "فاغنر" بمهمات قتالية في أوكرانيا، عائدا إلى "النقص الكبير الذي تواجهه روسيا في المشاة القتالية".

 

وذكرت بريطانيا في نشرة مخابراتية دورية على تويتر أن "هذا تغيير كبير عن التكليف السابق للجماعة منذ عام 2015، عندما كانت تضطلع عادة بمهام مختلفة عن الأنشطة العسكرية الروسية المنتظمة العلنية والواسعة النطاق".

 

وبينت أن "من غير المرجح أن تكون قوات فاغنر كافية لإحداث فرق كبير في مسار العملية العسكرية الروسية".

 

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في آذار الماضي، أن مرتزقة من "فاغنر" ينتشرون في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنه وفقا لتقديراتها فإن ما يزيد عن ألف مقاتل من هذه المجموعة، يمكن أن يشاركوا في القتال ضدّ القوات الأوكرانية.

 

وتأسست "فاغنر" في عام 2014 على يد ديمتري أوتكين، العميد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، وظهرت لأول مرة شرقي أوكرانيا، علما أن موسكو أكدت عدم ارتباطها بها رسميا.

(سكاي نيوز)

 

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المصدر: سكاي نيوز
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