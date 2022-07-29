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قتلى وجرحى وإجلاء 200 شخص جراء حريق بموسكو.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
29-07-2022 | 05:30
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اندلع حريق في مبنى بجنوب شرق موسكو ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص ليل الخميس ـ الجمعة.

 

وأوضحت السلطات الروسية أن النيران التي تسببت في الوفيات، بدأت في حانة.

 

وقالت لجنة التحقيق المكلفة القضايا الجنائية الرئيسية في بيان "تفيد معلومات أولى بأن ثمانية أشخاص قضوا في الحريق وأدخل 4 آخرون المستشفى"، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

 

 
 

وفي بيان منفصل، قالت أجهزة الإغاثة إن الحريق أصاب الطابق الأرضي من مبنى مؤلف من 15 طابقا وقد سيطرت عليه بسرعة قبيل الساعة الواحدة صباحا واستلزم الأمر إجلاء أكثر من 200 شخص.

 

وأوضح أندري رومانتسيف قائد أجهزة الإغاثة في موسكو بالإنابة الذي أوردت تصريحه وكالة تاس للأنباء: "منعت قضبان حديد على النوافذ السكان من الفرار وهذا السبب الرئيسي للوفيات".

 

وأضاف أن صفارات الإنذار في النزل لم تنطلق، وقد لوحظت انتهاكات لقواعد السلامة خلال زيارات تفقد سابقة للمؤسسة في 2019 وفي حزيران الماضي.

(سكاي نيوز)

المصدر: سكاي نيوز
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