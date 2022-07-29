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عربي-دولي

تبادل اتهامات بين روسيا وأوكرانيا.. مقتل أسرى ومدنيين وحديث عن الخطة "د"!

Lebanon 24
29-07-2022 | 06:00
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تبادلت روسيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة، الاتهامات بشأن هجمات صاروخية أسفرت عن سقوط أسرى ومدنيين.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 40 أسيرا أوكرانيا وإصابة 75 آخرين في قصف أوكراني على سجن في منطقة دونيتسك بصواريخ "هايمرز" أميركية الصنع.

 

أما دانييل بيزسونوف، المتحدث باسم الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقة دونيتسك، فقال إن 40 أسير حرب أوكراني على الأقل قتلوا وأصيب 130 اليوم الجمعة عندما أصاب قصف أوكراني سجنا في بلدة أولينيفكا، وفق ما نقلت وكالة "الأسوشيتد برس".

 

وسقط الجنود الأوكرانيون في الأسر بعد قتال شرس حول ميناء ماريوبول في بحر آزوف الأوكراني، حيث تحصنوا في مصنع آزوفستال للصلب العملاق لعدة أشهر.

 

في المقابل، قال حاكم إقليمي إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب سبعة في هجوم صاروخي روسي على مدينة ميكولايف بجنوب شرق أوكرانيا.

 

وذكر فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف على تطبيق "تلغرام"، أن بعض الجرحى كانوا بالقرب من محطة للنقل العام، وفقما نقلت "رويترز".

 

وتعليقا على الوضع الميداني، قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس الجمعة إن روسيا تخفق في "جوانب عديدة" في حربها بأوكرانيا وإن الرئيس فلاديمير بوتين قد يسعى لتغيير الاستراتيجية المتبعة مرة أخرى.

وأضاف والاس في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "الروس يخفقون حاليا على الأرض في جوانب عديدة. خطط بوتين أ وب وج فشلت وقد يتحول إلى الخطة د".

 

(سكاي نيوز)

 

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المصدر: سكاي نيوز
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