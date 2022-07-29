الإليزيه: محمد بن سلمان وماكرون يريدان التعاون "لتخفيف آثار" الحرب في أوكرانيا

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أفاد بيان للرئاسة الفرنسية اليوم أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريدان "تكثيف التعاون" من أجل "التخفيف من آثار الحرب في أوكرانيا في أوروبا والشرق الأوسط والعالم"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".استقبل الرئيس الفرنسي ولي عهد المملكة مساء أمس على عشاء عمل في قصر الإليزيه، أكد خلاله ماكرون "أهمية استمرار التنسيق الذي بدأ مع المملكة العربية السعودية في إطار تنويع مصادر الطاقة في الدول الاوروبية"، وفق البيان.