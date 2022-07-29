Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: مستعدون لتصدير الحبوب

Lebanon 24
29-07-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-975760-637947054540399549.jpg
Doc-P-975760-637947054540399549.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن استعداد بلاده لبدء شحن الحبوب من موانئ البحر الأسود.

وقال مكتب زيلينسكي إنّ "وزير البنية التحتية على اتصال مباشر مع الجانب التركي والأمم المتحدة. ننتظر إشارة منهم للبدء".
Advertisement
 
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
مستشار زيلينسكي: سنوقع مع الأمم المتحدة وليس روسيا على اتفاق تصدير الحبوب
lebanon 24
29/07/2022 23:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: يجب منع روسيا من الاستيلاء على الحبوب الأوكرانية (العربية)
lebanon 24
29/07/2022 23:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة "غير مطمئنة" من زيلينسكي عن أزمة الحبوب الأوكرانية
lebanon 24
29/07/2022 23:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: زيلينسكي وجونسون يبحثان فرص إنهاء الحصار عن الموانئ الأوكرانية لاستئناف تصدير الحبوب
lebanon 24
29/07/2022 23:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24

زيلينسكي

الحبوب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:23 | 2022-07-29
16:13 | 2022-07-29
16:03 | 2022-07-29
16:00 | 2022-07-29
16:00 | 2022-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website