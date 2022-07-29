زيلينسكي: مستعدون لتصدير الحبوب

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن استعداد بلاده لبدء شحن الحبوب من موانئ البحر الأسود.



وقال مكتب زيلينسكي إنّ "وزير البنية التحتية على اتصال مباشر مع الجانب التركي والأمم المتحدة. ننتظر إشارة منهم للبدء".

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(سكاي نيوز)